الجيش اليمنى يقتل 8 من عناصر المتمردين الحوثيين خلال صد هجوم بالحديدة

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أعلن متحدث باسم الجيش الوطنى اليمنى، فى جبهة الساحل الغربى أن قوات الجيش صدت اليوم الإثنين هجوماً لميليشيات الحوثى فى مديرية الدريهمى جنوب محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامى لألوية العمالقة عن المتحدث مأمون المهجمى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوما حوثيا هو الأعنف على مواقع شرق مديرية الدريهمي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى تكبيدهم خسائر فى العتاد .

واتهم المتحدث ميليشيات الحوثى بمواصلة خرق الهدنة بشكل مستمر، والسعى لإفشال جهود السلام من خلال مهاجمة قوات الجيش والمقاومة بالمدفعية والصواريخ شرق وجنوب مدينة الحديدة وفى مديريات حيس والتحيتا والدريهمي.

وكان المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفثس، قد أقر بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذى نص على وقف إطلاق النار فى اليمن، وإعادة الانتشار العسكرى فى الحديدة.