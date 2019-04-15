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الجيش الأمريكى يؤكد مقتل نائب قائد "داعش" الصومال فى غارة جوية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:40 م
الجيش الأمريكى يؤكد مقتل نائب قائد "داعش" الصومال فى غارة جوية غارة جوية
أ ش أ
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، الاثنين، أن ضربة جوية نفذتها قواته أمس الأحد أسفرت عن مقتل نائب قائد فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال.

 

وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) - في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني - إلى أن الضربة الجوية حدثت في محافظة باري شمال شرقي الصومال، موضحة أنها أسفرت عن مقتل عبدالحكيم دوكوب ودمرت مركبة واحدة.

 

وذكر البيان أن "دوكوب الرجل الثاني في داعش الصومال كان مسؤول عن العمليات اليومية للجماعة الارهابية وتخطيط الهجمات وشراء الموارد".

 

وقال مدير عمليات "أفريكوم" جريج أولسون : "نستمر في العمل مع شركائنا الصوماليين للاستمرار في الضغط على الشبكات الإرهابية (حركة) الشباب وداعش"، مشيرا إلى أنه "عندما تكون في صالح الاستراتيجية، نستخدم ضربات جوية دقيقة لاستهداف من يخططون وينفذون نشاطات متطرفة عنيفة تعرض الصوماليين للخطر".

 

وأكد أولسون أن الضربة الجوية لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات بين المدنيين، لكنه أضاف أن هناك إجراءات تسمح بالحصول على المزيد من المعلومات لخوض تحليل ما بعد الضربة الجوية.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت خبر مقتل دوكوب، أمس الأحد، مشيرة إلى أنه ساعد في تأسيس أول خلية متطرفة قبل حركة الشباب في 2004 ، ثم انشق منها وانضم إلى فرع داعش الارهابي في الصومال الذي يعد صغيرا نسبيا حيث يتألف ما بين 150 إلى 200 مسلح ، والذي بدأت واشنطن في استهدافه جويا في نوفمبر 2017.

 


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