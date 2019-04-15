الجيزة:تنظم ورش عمل بالتعاون مع "المالية" للتأكيد على بداية تطبيق "الدفع الالكترونى"

كتب سيد الخلفاوى

عقدت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية تحت شعار 2030 للتأكيد علي بداية تطبيق نظام الدفع الالكتروني وذلك بمقر ديوان عام المحافظة ومن المقرر ان تستمر عمل الورشة علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء .



واوضحت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة ان الهدف من الورشة اعداد وتأهيل العاملين من مندوبي المالية والصرافين ومدخلي البيانات ومراجعي النقدية علي مستوي هيئات ومديريات المحافظة ومراجعة التحصيل الالكتروني والتأكيد علي بداية تطبيق نظام الدفع الالكتروني وعرض المعالجات المحاسبية المرتبطة بها .



حيث نظمت وزارة المالية خلال الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل لشرح تطورات السياسات المالية والاصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي تتبناها الحكومة بهدف احداث طفرة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي للدولة .



واضاف عادل عبدالله مدير المديرية المالية بالجيزة ان تطبيق قرار وزير المالية رقمي 269 لسنة 2018 والمعدل760 لسنة 2018وتاتي تلك القرارات في اطار سعي وزارة المالية الي التفعيل الكامل بداية من 1/5/2019 لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد مستحقات تلك الجهات بموجب طرق السداد الالكتروني والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ويجوز سداد المبالغ التي تقل عن ذلك باي وسيلة من وسائل السداد سواء كانت الكترونية او غيرها.



