الجنايات تجدد حبس المتهم بقتل شابين فى الشرابية

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس متهم بقتل شابين الشرابية لسرقتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد،و اقر المتهم أنه يعمل مع المجنى عليهما بالمطعم وعلم بالصدفة ادخارهما لمبلغ مالى فقرر سرقتهما وعقب طلب منهما المبيت لديهما غافل المجنى عليه الأول وسدد إليه عدة طعنات فخرج الأخر مسرعا فور سماعه استغاثات صديقه فقابله المتهم مسددا له عدة طعنات فى الصدر والرقبة والبطن حتى فارق الحياة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم صديق للمجنى عليهما ويتردد عليهما على فترات متتابعة، ويوم الواقعة قرر سرقتهم، وتبين أن فريق المباحث توصل إلى هوية المتهم، بعد مناقشة المعلومات الخاصة بتعاملات المجنى عليهما.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالى مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.

وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجنى عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا فى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.