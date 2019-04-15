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التعليم تستجيب لأولياء أمور ثانوية المتفوقين: عقد امتحاناتهم فى مدارسهم

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:32 م
التعليم تستجيب لأولياء أمور ثانوية المتفوقين: عقد امتحاناتهم فى مدارسهم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات بعقد امتحانات الطلاب فى مدارسهم التى يدرسون بها ومحافظاتهم، وعدم نقلهم إلى مدرستى السادس من أكتوبر والمعادى.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت نقل طلاب مدارس المتفوقين فى الصف الثالث الثانوى والذين يدرسون فى محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحرى ليؤدوا امتحان الثانوية العامة فى مدرستى القاهرة بالمعادى والسادس من أكتوبر فى الجيزة، نظرًا لانخفاض أعداد الطلاب فى مدارس المتفوقين بالمحافظات.
 
 
وأكدت الوزارة أن جميع طلاب الصف الثالث الثانوى العام فى مدارس المتفوقين وصل قرابة 1000 طالب وطالبة ومن ثم سيتم تجميعهم فى مدرستى القاهرة والجيزة لأداء امتحان الثانوية العامة 2019، موضحة أن سبب القرار هو توفير النفاق لأن الطلاب عددهم قليل فى المحافظات ومن ثم هناك مبالغ لنقل الأسئلة وأوراق الإجابات وخلافة وسوف يكلف الوزارة مبالغ كبيرة، مقارنة بأداء الطلاب امتحاناتهم فى محافظتى القاهرة والجيزة.
 
 
وطالب أولياء الأمور بالبقاء على الطلاب فى مدارسهم ويؤدون الامتحانات فيها حرصا على مستقبلهم.
 
 
وكان اليوم السابع" نشر أمس تقريرا تحت عنوان: التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين، تزامنا مع رفض أولياء الأمور للقرار.

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