التضامن الاجتماعى :28.1 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات لـ 9.8 مليون مستفيد

كتب مدحت وهبة

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماعاً برئاسة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة ،واعتمد المجلس خلال اجتماعه الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019/2020.



كما تم إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2019 وبحد ادنى 150 جنيه شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات بحيث يكون الحد الادنى للمعاش 900 جنيها وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل اصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.





وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الاطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد كما استعرض المجلس تقريرا عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وما أحرز من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية .





كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات، ليتضمن العديد من المزايا لهم وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلـزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء، الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذى وافقت عليه وزارة الصحة والسكان ، وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.



كما استعرض مجلس إدارة الهيئة تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالية ومستوي الرضا العام للمواطنين وعلى الأخص محاور تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتم استعراض الهيكل الادارى المقترح لرفع كفاءة اداء الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة.



كما استعرض المجلس، الخطوات التى تتم في عملية الأرشيف الالكترونى، وناقش المجلس التوسع في الخدمات الالكترونية والتى بدأت بتطبيق معاشى الذى يقدم 30 خدمة لأصحاب المعاشات توفر عليهم الجهد والوقت وتكلفة الانتقال لمكاتب التأمينات.

