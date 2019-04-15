video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب لم يعلم باعتقال أسانج

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:00 ص
البيت الأبيض: ترامب لم يعلم باعتقال أسانج كيليان كونواى مستشارة البيت الأبيض
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت كيليان كونواى مستشارة البيت الأبيض، الأحد، إنها لا تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب كان يعلم مسبقا بأن الشرطة البريطانية ستعتقل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ويوجه له الادعاء الأمريكى اتهامات.

 

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب كان يعرف سلفا بمسألة أسانج قالت كونواى لمحطة (إن.بي.سي) " لا على حد علمي". وأخرجت الشرطة يوم الخميس الماضى أسانج من سفارة الإكوادور فى لندن التى لجأ إليها منذ عام 2012 لتفادى تسليمه.

 

وأعلن ممثلو الادعاء فى الولايات المتحدة فيما بعد توجيه اتهامات له يوم الخميس واتهموا أسانج بالتآمر مع تشيلسى مانينج المحللة السابقة لمعلومات المخابرات بالجيش للوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومى فى إطار واحدة من أكبر عمليات تسريب لمعلومات سرية فى تاريخ الولايات المتحدة.

 

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم القبض على أسانج بموجب معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وقال محامو أسانج إنه ربما يتعرض للتعذيب كما أن حياته ستكون فى خطر إذا تم تسليمه للولايات المتحدة. وأشاروا أيضا إلى أن هذه الاتهامات قد تخل بحرية الصحافة.

 

وقالت كونواى إنها تعتقد أن ترامب لم يكن يدرى بما سيحدث لأسانج ولكنها أضافت أنه بناء على مناقشاتها الكثيرة معه بشأن هذه القضية فإنه يعارض نشر مثل هذه المعلومات السرية.

 

 


إضافة تعليق

البيت الأبيض

ترامب

اعتقال أسانج

أمريكا

أخبار أمريكا




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة