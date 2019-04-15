البيت الأبيض: ترامب لم يعلم باعتقال أسانج

واشنطن (رويترز)

قالت كيليان كونواى مستشارة البيت الأبيض، الأحد، إنها لا تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب كان يعلم مسبقا بأن الشرطة البريطانية ستعتقل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ويوجه له الادعاء الأمريكى اتهامات.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب كان يعرف سلفا بمسألة أسانج قالت كونواى لمحطة (إن.بي.سي) " لا على حد علمي". وأخرجت الشرطة يوم الخميس الماضى أسانج من سفارة الإكوادور فى لندن التى لجأ إليها منذ عام 2012 لتفادى تسليمه.

وأعلن ممثلو الادعاء فى الولايات المتحدة فيما بعد توجيه اتهامات له يوم الخميس واتهموا أسانج بالتآمر مع تشيلسى مانينج المحللة السابقة لمعلومات المخابرات بالجيش للوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومى فى إطار واحدة من أكبر عمليات تسريب لمعلومات سرية فى تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم القبض على أسانج بموجب معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال محامو أسانج إنه ربما يتعرض للتعذيب كما أن حياته ستكون فى خطر إذا تم تسليمه للولايات المتحدة. وأشاروا أيضا إلى أن هذه الاتهامات قد تخل بحرية الصحافة.

وقالت كونواى إنها تعتقد أن ترامب لم يكن يدرى بما سيحدث لأسانج ولكنها أضافت أنه بناء على مناقشاتها الكثيرة معه بشأن هذه القضية فإنه يعارض نشر مثل هذه المعلومات السرية.