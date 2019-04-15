البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على العائمات والمطاعم المطلة على النيل بالقاهرة الكبرى

كتبت آية دعبس

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بحملة تفتيشية مكبرة على العائمات والكافيهات والمطاعم المطلة على نهر النيل، وذلك لتفقد مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لشرطة السياحة والحماية المدنية وذلك على نطاق محافظة القاهرة الكبرى.

أسفرت الحملة خلال يومها الأول عن وجود عدة مخالفات بيئية لعدد من تلك المنشآت التي تم التفتيش عليها وتم تحرير عدد من المحاضر البيئية حيال المخالفين.

كما قامت فرق التفتيش والالتزام البيئي بالتنبيه على مرتكبي المخالفات بالتوجه للإلزام البيئي بالوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإصحاح البيئي فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات وعدم تخطى الضوضاء للحدود المسموح بها.