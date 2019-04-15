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البريد: إقبال كبير على شراء كراسات الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى بالصعيد

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:38 م
البريد: إقبال كبير على شراء كراسات الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى بالصعيد عصام الصغير رئيس هيئة البريد
كتبت ــ هبة السيد
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بدأت اليوم، الاثنين، عمليات بيع كراسات شروط وزارة الإسكان للإعلان الحادى عشر، "تنمية الصعيد"، بمكاتب البريد فى محافظات الصعيد "بنى سويف والمنيا، وأسيوط، والفيوم، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وفقا لما أكده مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع".

وقال المصدر، إن سعر الكراسة يصل إلى 120 جنيها بالرسوم، مشيرا إلى وجود إقبال على كراسات شروط الإسكان الاجتماعى فى مكاتب البريد بمحافظات الصعيد.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد، لنحو 24 مليون برأسمال، مودعين نحو 210 مليارات جنيه، كما يصل عدد مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية نحو 4000 مكتب.


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هيئة البريد

الإسكان الاجتماعى

محافظات الصعيد

الإعلان الحادى عشر

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