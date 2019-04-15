البرلمان العربى يعلن تأييده لاستجابة القوات المسلحة السودانية لمطالب شعبها

(أ ش أ)

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى تأييده ومباركته لاستجابة القوات المسلحة بجمهورية السودان لمطالب الشعب السودانى، وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى لإدارة المرحلة الحالية، واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه، اليوم الاثنين، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مع السفير بدر الدين عبد الله القام بأعمال وزير الخارجية بجمهورية السودان.

وأكد السلمي- وفقا لبيان صادر عن البرلمان- دعم البرلمان العربى للمرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان، بما يحقق تطلعات الشعب السودانى الشقيق، داعياً كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية؛ للاعتراف بالسلطة القائمة فى جمهورية السودان، المتمثلة فى المجلس العسكرى الانتقالي، ودعمها فى مهمتها التاريخية فى هذه المرحلة الدقيقة، التى تمر بها جمهورية السودان.

وجدد الدكتور السلمى التزام البرلمان العربى بالوقوف إلى جانب كل ما يحقق تطلعات الشعب السودانى فى ​العيش الكريم والتنمية والازدهار، مشدداً على أهمية المحافظة على استقرار وأمن السودان، باعتباره دولة مهمة ومحورية فى العالم العربى وقارة إفريقيا.