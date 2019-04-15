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الاستثمار: المشروعات الصغيرة حصلت على تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:14 م
الاستثمار: المشروعات الصغيرة حصلت على تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه المؤتمر الخامس للمسئولية المجتمعية للشركات
كتب إسلام سعيد
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كشف الدكتور عمرو أبو النور، مستتشار الهيئة العامة للاستثمار، أن حجم التمويلات التي حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بلغ نحو 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، 47% منها للأناث ، وأكثر من 50% بمحافظات الصعيد.
 
 
 
وأضاف أبو النور ، خلال الجلسة السادسة من المؤتمر الخامس للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "خلق شراكات فعالة لتوظيف الشباب"، أن تلك التمويلات استفاد منها 246 ألف مشروع وفر نحو 395 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن 22% من إجمالي التمويلات حصل عليها شباب تقل أعمارهم عن 30 عاما ، موضحا  أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية انخفض معدل البطالة من 12% إلى 8.6% بنهاية العام الماضي، كما ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي لتسجل 5.2% خلال العام المالي السابق وهي من أعلى معدلات النمو الموجودة في المنطقة.
 
 
وأشار أبو النور ، إلى أن الوزارة تعطي أهمية لقطاع المشروعات الصغيرة ، حيث أن قانون الاستثمار الحالي وضع حوافز في المنطقة بـ  " القاهرة والجيزة والقليوبية" سواء للمشروعات الصغيرة أو كثيفة العمالة.
 
ولفت أبو النور ، إلى أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي نحو 8 مليار دولار سنويا خلال آخر عامين ، لتحتل مصر المركز الاول في افريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، و المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط ، مضيفا أن تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتم من خلال وسائل الإعلام وتشجيع الشركات الكبيرة على القيام بدورها في المسئولية المجتمعية بتوفير فرص لمشروعات صغيرة  ويتم خصم التكاليف التي تقوم بها بهذا الشأن من الضرائب، وكذلك تعريف الشباب بالشمول المالي وكذلك استغلال المبادرات الحكومية للتمويل عبر البنوك.
 
 
 
 
 

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