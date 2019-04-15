الإعدام شنقا لمصرى قتل إيطالى الجنسية بمحل لبيع السجاد فى ميلانو

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حضوريا اليوم، بالإعدام شنقا لمواطن مصرى قتل إيطالى الجنسية، بمحل لبيع السجاد بمدينة ميلانو الإيطالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

بداية الواقعة كانت بعرض الملف رقم 272 لسنة 2014 تسليم مجرمين، والثابت به كتاب إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الإنتربول القاهرة" رقم 7188 المورخ فى 16 نوفمبر لسنة 2014، والمتضمن طلب إنتربول روما ضبط المصرى "محمد ع ر ع" 28 سنة ومقيم قرية تابعة لمركز بلبيس، لكونه مصريا خارج القطر "بدولة إيطاليا" بقتل المجنى عليه "بارفيز جوجيمان "عمدا بأن انهال على رأسه ووجه جرحا وضربا باستخدام أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص قاصدا إزهاق روحه، للشروع فى سرقة المنقولات الخاصة به داخل محل لبيع السجاد بمدينة ميلانو ولاذا بالفرار من دولة إيطاليا، مستخدما سلاح أبيض بهدف سرقة حقيبة المجنى عليه، وتليفونه المحمول بتاريخ 12-9 لسنة 2013.

بالاستعلام من مصلحة الجوزات تبين وصوله البلاد بذات اليوم، قادما من إيطاليا، وبإجراء التحريات وردت معلومات تفيد أنه هارب من محل إقامته بمركز بلبيس، ويتردد عليه أحيانا على فترات متباعدة، وتم ضبطه بتاريخ 16 من شهر نوفمبر لسنة 2014.

بمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بها وأقر بأن الجنى عليه شاذ جنسيا، وطلب منه الممارسة الشاذة، وإلا سيبلغ السلطات بقيامه بسرقته، وحدثت مشادة بينهما لرفضه أدت إلى حدوث إصابة المجنى عليه، التى أودت بحياته، وتم سرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وعثرت أسرة المجنى عليه، عليه مقتولا داخل محله الخاص، حيث وجدوا باب المتجر مقفلا رغم أنه كان مضاء، وتم العثور على مفتاح الباب فى درج من أدراج أحد المكتبين الموجودين داخل المتجر، وتبين أن بعض قطع الأثاث الموجودة بالمتجر قد تعرضت للتفتيش.

وتبين من التقرير الطبى الذى أجرى على جثة المجنى عليه، وجود عدة إصابات فى الرأس نتيجة تسديد ضربات متعددة بوسيلة تتماشى مع ألة حادة ووجود جروح سطحية بالعنق وكسر بالعظم القاعدي.

وأقر المتهم فى التحقيقات أنه كان يعمل فى أعمال النظافة الخاصة بالمحل المملوك للمجنى عليه، مقابل أجر يومي، ويوم الواقعة بعد الانتهاء من العمل، طلب منى المجنى عليه تركيب رف بالمحل، وبعدها حاول المجنى عليه التعدى عليه جنسيا، فحدثت مشادة بيينا وتوفى على أثرها، فهرب إلى مصر، وبعد فترة فؤجئ بقوة من مركز شرطة بلبيس تقبض عليه.

وكانت المحكمة قد سبق وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا غيابيا، فقام محاميه بعمل إعادة إجراءته له لإعادة محاكمته حضوريا، وقضت المحكمة بإحالة أوراقه للمفتى مرة ثانية وصدقت اليوم على قرار المفتى بالإعدام شنقا.