الإسكان: لا صحة لما يتداول عن طرح وحدات بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 مترا

كتب- أحمد حسن

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامى للوزير، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، عن طرح وزارة الإسكان لـ180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2 كاملة التشطيب، بمقدم 14 ألف جنيه، وقسط شهرى 480 جنيها، فى 26 محافظة، بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وشدد هانى يونس على أنه سبق للوزارة تكذيب هذه الشائعة، ولكن أُعيد تداولها مرة أخرى على نطاق واسع، هذه الأيام، وهو ما يحدث بلبلة فى أوساط حاجزى المشروع، والراغبين فى الحجز، مطالبا المواطنين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشروع، من مصادرها الرسمية، أو الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة، إنه يبدأ اليوم الإثنين الموافق 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

وأضاف هانى يونس، أن بدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، من 22/4/2019 : 30/4/2019، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.

وأوضح أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.​