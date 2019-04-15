الإسكان: جارى تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بقنا الجديدة حتى 2 مايو المقبل

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليا تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمساحات من 600 م2 : 800 م2، بالحى 4، بمدينة قنا الجديدة، والمخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 11/11/2017، و22/9/2018، حيث بدأ التسليم من أمس الأحد 14/4/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2/5/2019.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، المخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 11/11/2017، بالمجاورة الثانية، من 1 : 20 يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 21 : 40 يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 41 : 60 يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 61 : 80 يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 81 : 100 يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 101 : 119 يوم الأحد 21/4/2019، والقطع بالمجاورة الثالثة من 1 : 20 يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 21 : 31 يوم الثلاثاء 23/4/2019، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 11 يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 17 يوم الأحد 28/4/2019

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، المُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/9/2018، بالمجاورة الثانية من 1 : 12 يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع بالمجاورة الثالثة من 1 : 7 يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 5 يوم الخميس 2/5/2019، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 2 يوم الخميس 2/5/2019، وتم تخصيص يومى الأحد 5/5/2019، والإثنين 6/5/2019 لمن تخلف عن الاستلام.