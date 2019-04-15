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الإدراية العليا تحيل طعون وقف انتخابات الصيادلة للمفوضين وتحدد 6 مايو لنظرها

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:03 م
الإدراية العليا تحيل طعون وقف انتخابات الصيادلة للمفوضين وتحدد 6 مايو لنظرها محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، إحالة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها، ونظرها بجلسة 6 مايو المقبل.

 

وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء حكم القضاء الادارى المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن الاستمرار فى الانتخابات المزمع عقدها، غدا الثلاثاء .

 


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