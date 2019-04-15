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"الأعلى لتنظيم الإعلام" يبحث أوضاع الإعلاميين مع المستشار السياسى للرئيس اليمنى

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:00 م
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يبحث أوضاع الإعلاميين مع المستشار السياسى للرئيس اليمنى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب - محمد السيد
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بحث الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع أحمد صالح العيسى المستشار السياسى للرئيس اليمنى وأحد أبرز رجال الاقتصاد فى بلاده، عددا من قضايا الشأن اليمنى ووضع الإعلام والإعلاميين فى ظل الظروف الصعبة هناك.

وأشار المجلس - في بيان اليوم الاثنين، إلى أن اللقاء تناول مصاعب عملية تسوية الأزمة اليمنية فى ظل تعنت جماعة الحوثي، التى ترفض العيش فى ظل أسس المواطنة كأى يمنى آخر، وتصر على استخدام القوة وعدم الانسحاب من مواقعها، وعلى رأسها مدينة الحديدة.

وأكد العيسى أن صعوبة الأوضاع فى بلاده من جهة، ومناخ الاستثمار والأمان الذى تشهده مصر من جهة أخرى، جعلته ينقل معظم أعماله، ومن بينها شركات طيران، إلى القاهرة.

وأشاد بالإعلام المصرى ودوره فى مساندة عملية التنمية ودعمه لقضايا الشعب اليمنى ومعركته العادلة لتحقيق الاستقرار.

 

 


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