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الأرصاد: غداً رياح مثيرة للأتربة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:45 ص
الأرصاد: غداً رياح مثيرة للأتربة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة رياح وأتربة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، غدا الثلاثاء، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

 وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

 


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