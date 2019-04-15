الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها واستمرار فرص سقوط الأمطار لنهاية اليوم

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس غير مستقر اليوم الإثنين وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يين 21 و 22 درجة .

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة وصلت لأقل من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الأمطار تستمر على أغلب أنحاء الجمهورية وتمتد للقاهرة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع فى درجات الحرارة من غدا الثلاثاء من 3 ل 4 درجات لتعود لمعدلاتها الطبيعية ، كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا من غدا مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرماب والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة المؤدسة للقاهرة والجنوب.



