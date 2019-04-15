video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها واستمرار فرص سقوط الأمطار لنهاية اليوم

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:57 ص
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها واستمرار فرص سقوط الأمطار لنهاية اليوم حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس غير مستقر اليوم الإثنين وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يين 21 و 22 درجة .

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة وصلت لأقل من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الأمطار تستمر على أغلب أنحاء الجمهورية وتمتد للقاهرة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع فى درجات الحرارة من غدا الثلاثاء من 3 ل 4 درجات لتعود لمعدلاتها الطبيعية ، كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا من غدا  مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرماب والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة المؤدسة للقاهرة والجنوب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من طقس غير مستقر

الأرصاد: انخفاض الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

درجات الحراره

انخفاض درجات الحراره

انخفاض الحراره




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة