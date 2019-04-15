الأردن يؤكد موقفه الثابت تجاه تحقيق السلام الشامل وقيام الدولة الفلسطينية

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي موقف بلاده الثابت حول ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية لتعيش بأمن وسلام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم،الاثنين، وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، يضم عضوي لجنة الشئون الخارجية أدم كنزنجر وفنسنت جونزالس، وعضو لجنة المخصصات توم جرافيس، الذين يزورون المملكة بتنظيم من مؤسسة الأمم المتحدة.

وبحث الجانبان -حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- آخر المستجدات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب والجهود الدولية لمحاربته.

وأشار الصفدي إلى الضغوط التي تتعرض إليها قطاعات حيوية متعددة في المملكة جراء استضافة مليون و300 ألف مواطن سوري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يستدعي تحركا دوليا استثنائيا لمساعدته في مواجهة هذه التحديات.