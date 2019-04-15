الأتوبيسات السياحية مؤمنة بالكامل بـ"gps" وكاميرات مراقبة وغرفة تحكم

كتبت آمال رسلان

"تأمين خطوط سير الأتوبيسات السياحية، حسن معاملة السائق للوفود الأجنبية، التدخلات السريعة فى الحالات الطارئة خلال الجولات" قضايا هامة تشغل بال القائمين على قطاع السياحة، لضمان نقل مريح للوفود السياحية وتأمين جيد وتقديم خدمة ذات جودة عالية تتناسب وجودة المقاصد السياحية المصرية.

وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية يعملان لحل هذه العوائق التى قد تنعكس سلبا على الرحلات السياحية، فى إطار التوجه العام نحو رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، ولهذا يعمل الطرفان على إنجاز تزويد جميع أتوبيسات النقل السياحى بأجهزة "gps" حديثة، وتم ربطها بغرفة تحكم فى وزارة السياحة.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية إن الاتحاد يعمل على إنهاء نظام الـgps الجديد وسيتم تعميمه على جميع الأتوبيسات السياحية، حيث تم إنشاء غرفة تحكم فى الوزارة لمتابعة جميع أتوبيسات النقل السياحى.

وأوضح عاصم فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن جميع الأتوبيسات السياحية ستكون مرتبطة بالنظام وبغرفة التحكم حتى يكون خط السير تحت المراقبة التامة، والتأكد من مدى التزامه بالطرق المؤمنة، وكذلك سيكون هناك كاميرا مراقبة داخل الأتوبيس تٌظهر كافة المعاملات بين سائق الأتوبيس والوفد السياحى، وهذا الأمر هام جدا فى حالة حدوث أى أزمة وقتها يمكن الرجوع للكاميرات ومعرفة حقيقة ما حدث.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب تدريب قوى للسائقين على النظم الجديدة، الذى بدأ بشكل تجريبى فى بعض الأتوبيسات منذ شهرين، فى حين سيتم الانتهاء من كامل المنظومة قبل الموسم الصيفى، وستعمل كافة الأتوبيسات بالتقريب قبل يونيه المقبل.

وأشار إلى أن الدورة تم قبولها من قبل مجلس الاتحاد وتحديد محتواها، ثم تم نقل الملف لغرفة شركات السياحة والمواد الخاصة بالدورة التدريبية والكتب لبدء التطبيق وتدريب جميع السائقين، موضحا أنه فى السابق كان الإتحاد يقوم بتدريب السائقين ولكن المجلس فضل نقل الملف إلى غرفة الشركات فهى الأسرع فى التواصل مع شركات النقل السياحى.

وأكد عاصم على أهمية تدريب السائقين لتطوير وتأمين قطاع النقل السياحى، فبعد الانتهاء سيكون هناك عملية تدخل سريع فى الحالات الطارئة مثل أعطال أو غيرها من الأمور الطارئة، ولن نكون فى حاجة إلى الانتظار للبلاغ أو الاتصال من قبل الشركات.

وعن رحلات السفارى أشار إلى أنه سيتم إدراجها فى المنظومة فى المرحلة الثانية عندما يتم البدء فى تأمين السيارات "الليموزين" والسيارات 4×4 والدفع الرباعى التى تستخدم فى رحلات السفارى، مشددا على أن الأولويات للأتوبيسات الكبيرة التى تأخذ أغلب الجروبات، وبالتالى نكون تأكدنا من تأمين أكثر من 80% من الرحلات السياحية داخل مصر.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تدريب كافة الأعداد الموجودة حاليا، سيكون اجبارى لأى سائق سياحة اجتياز هذه الدورة، ولن يٌسمح لأى سائق بقيادة أتوبيس سياحى بدون حصوله على هذه الدورة، مشيرا إلى أنها ستتضمن مهارات التعامل مع السائحين، والتعامل مع الأجهزة الحديثة، والتزام بزى وهيئة معينة، لضمان شكل لائق وواجهة مشرفة لمصر.