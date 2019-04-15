افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب بمركز صدفا ضمن احتفالات أسيوط بالعيد القومى

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب بمركز صدفا، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات للمشروعات الخدمية والتنموية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الذى يوافق 18 أبريل من كل عام.

وأشاد المحافظ بالمركز الذى يعد إضافة إلى مراكز خدمة العملاء بالمحافظة مطالبًا بتعميم هذه المراكز على مستوى المحافظة وربطها ببعضها، لافتا أنه المركز الجديد مزود بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات المميكنة والتعامل بالوسائل الحديثة مع الجمهور بما يضمن إنهاء الخدمات فى أسرع وقت، وذلك فى إطار خطة الدولة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تيسيرًا عليهم، ووفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد تم افتتاح مركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب بصدفا على هامش افتتاح عدة مشروعات تنموية بمركز صدفا بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس عاطف مهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوزط وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب ومساعدى رئيس المركز ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأهالى المركز.

وقال رئيس الشركة أن مركز خدمة العملاء يعمل بنظام الشباك الموحد ليخدم المواطنين ويستقبل شكاوى العملاء، ويقوم بحلها بأسرع وقت ممكن فضلًا عن تيسير إجراءات التعاقد على العدادات فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على شن حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة للتأكد على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل، على أن يتم ضبط ومحاسبة المخالفين والمقصرين فى عملهم، مشيراً إلى أهمية تواجد العاملين فى أماكن عملهم ومراقبة السلع المعروضة بالأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة ومدى مكابقتها للمواصفات.

من جانبه أوضح عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه يتم شن حملات دورية مفاجئة على الأسواق والمستودعات والمخابز ومنافذ البيع المختلفة وبالتنسيق مع إدارات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين، بالإضافة إلى متابعة القطاعات الخدمية المختلفة والإطمئنان على سير العمل وتواجد العاملين بأماكن عملهم ومدى تقديم الخدمة للمواطنين، موضحاً إنه جارى الاستعداد على قدم وساق فى كافة الإدارات والهيئات بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضاف رئيس المركز إنه جارى تمهيد الشوارع الرئيسية وغير الممهدة وتسويتها ورفع القمامة أولاً بأول خلال الفترتين الصباحية والمسائية بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وبإشراف من رؤساء الوحدات المحلية والقروية على مستوى المركز، بالإضافة إلى تكليف قسم الإشغالات بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالمركز وتحرير مخالفات للمخالفين، مشيراً إلى المتابعة الدورية واليومية للأعمال الجارى تنفيذها فى تطوير وتجديد مدخل مدينة منفلوط ومتابعة أعمال قطاع الكهرباء وصيانة الكشافات الليد بشوارع المدينة.



افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب بصدفا



افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب بصدفا