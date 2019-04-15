ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحا عدد 11.09 نقطة ليصل إلى مستوى 2798.73 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 90.5 مليون سهم محققة ما قيمته 93 مليون درهم من خلال تنفيذ 1088 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%، ثم النقل بنسبة 0.15%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.70%، ثم شركة شعاع كابيتال القابضة بنسبة 4.35%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.05%، ثم شركة إثمار القابضة بنسبة 2.17%