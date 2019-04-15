إيفانكا ترامب تدعم حقوق النساء فى تملك الأراضى خلال جولة بأفريقيا

رويترز

قالت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها ستدشن حملة من أجل حق النساء فى تملك ووراثة الأراضى فى أفريقيا فيما زارت إثيوبيا اليوم الاثنين للترويج لمشروع تنموى أمريكى قيمته 50 مليون دولار.

وأبلغت إيفانكا التى تعمل مستشارة لوالدها، الصحفيين فى مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن النساء يمثلن 15% فحسب من ملاك الأراضى فى القارة.

وأضافت "لا تزال 18 دولة فى العالم تطبق قوانين تسمح للأزواج بمنع زوجاتهم قانونا من العمل. ونصف هذه الدول فى أفريقيا. بوسعنا بل وينبغى علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أمام المساواة للنساء ورخاء الدول".

ولم تحدد كيف ستتصدى لهذه المشاكل. لكنها كانت تروج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء والتى قال مسؤولون إنها تهدف إلى تمكين 50 مليون امرأة اقتصاديا بحلول 2025.

واجتمعت إيفانكا مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد ومن المقرر أن تختتم جولتها فى أفريقيا ومدتها 4 أيام بزيارة ساحل العاج.