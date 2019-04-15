إيران تدرس 5 مشروعات نفطية مع شركات محلية

رويترز

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، عن مسؤول نفطى كبير قوله اليوم، الاثنين، إن من المرجح أن تُرسى طهران ما يصل إلى خمسة عقود للتنقيب عن النفط، وإنتاجه على شركات محلية، وأن يُبرم أول اتفاق فى غضون خمسة أشهر.

وعلقت شركات طاقة أجنبية، من بينها توتال الفرنسية، خططا للاستثمار فى مشاريع النفط والغاز الإيرانية، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران فى العام الماضى.

وأفادت وكالة الطلبة شبه الرسمية أن صالح هندى مدير التنقيب فى شركة النفط الوطنية الإيرانية قال إن من المنتظر توقيع عقد تنقيب وتطوير مع نيجن افاق كيش إنرجى ديفلوبمنت (تكنو) فى غضون شهرين لمنطقة توديج النفطية.

وقال الموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية إن شركة النفط الوطنية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة تكنو بشأن إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية فى توديج، الواقعة فى إقليم فارس بجنوب البلاد فى فبراير شباط.

وقال هندى "فى غضون عام، ستطور شركات محلية ثلاث أو أربع مناطق تنقيب" وفقا لما ذكرته وكالة الطلبة.