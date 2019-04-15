إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية المعابدة بأبنوب في أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

شهد نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ جلسة إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة أولاد خضر من عائلة الطحاوية بقرية المعابدة التابعة أبنوب بالسرادق، المقام بعزبة عطية سيد التابعة لقرية المعابدة، ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر" التي أطلقها المحافظ لإنهاء الخصومات بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط ، واللواء عصام اسماعيل مساعد المدير لفرق الشرق ، والعميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية الأمن ، وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، والعميد عثمان عبدالجواد وكيل فرع البحث ، والمقدم محمد أنور نائب مأمور مركز شرطة أبنوب ، والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس وحدة مباحث أبنوب ، والنقيب عبدالحميد عبدالناصر معاون مباحث أبنوب ، والقمص اسحاق نيابة عن الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح ، والعشرات من القيادات التنففيذية والشعبية بالمحافظة والمواطنين وأفراد العائلات.

حيث تمكنت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظة بإتمام الصلح وإنهاء الخصومة بين أبناء عمومة اولاد خضر من عائلة الطحاوية والتي توفى على إثرها شخصين منذ أكثر من 8سنوات.

وقد بدأت فاعليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قاما "ياسين عبدالرحيم" و"حمادة عبدالرحيم" بحمل الكفن "رمز العفو والتسامح" وتسليمه إلى "عصام علي عمر" ـ شقيق المتوفين ، وتلا طرفي الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى وتم قراءة الفاتحة بمشاركة جميع الحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة ثم كلمات لقيادات المنصة.

وطالب الطيبي ؛ الجميع بترك العنف والخصومات الثأرية ونشر الخير والتصالح والتسامح بين الجمعي والعمل على بناء مستقبل الوطن كل في مجاله مشيداً بدور المبادرة التي أطلقها اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط "أسيوط بلا ثأر" ورجال المصالحات والخير في إنهاء مثل هذه الخصومات بمشاركة وتعاون مع القيادات الأمنية مشيراً إلى ضرورة التخلص من العادات والتقاليد السيئة كـ "الثأر" وحقن الدماء وتحكيم العقل مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في إنهاء الخصومة.