إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية المصرية للتسويق العقارى

كتب أحمد حسن

قال هاشم القاضي، عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى، أنه جار إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية والذي من المتوقع أن يتم خلال شهر بحد أقصى.

وأوضح القاضى ، أن السوق العقارى مر بالعديد من التغيرات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها؛ تدشين عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ، والعلمين الجديدة، مما ساهم في ظهور عدد من المستثمرين الجدد الساعين لاقتناص فرص استثمارية في هذه المدن ، مشيرا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر الدولي للتطوير العقاري، أن الشركات ركزت على استغلال المساحات للتحكم في تكلفة التنفيذ وسعر البيع، كما تغيرت فترة السداد المقدمة للعملاء والتي وصلت لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن هذا تسبب في إضافة عبء تمويلي على المطور.

وأضاف القاضى ، أن تنفيذ شبكة الطرق الجديدة والتي ربطت المدن الجديدة ببعضها البعض وببعض المدن القديمة ساهم في زيادة إقبال العملاء على السكن والشراء بتلك المدن الجديدة ، لافتا الى أن تحرير سعر الصرف ساهم في وجود شريحة جديدة وكبيرة من العملاء والذين لديهم فرق عملة يمكنهم من شراء وحدات عقارية متميزة وبأسعار تتناسب معهم ، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات التي يواجهها المسوق العقاري مع المطور وهو ما ستتعامل معه الجمعية المصرية للتسويق العقاري للحفاظ على حقوق المسوقين، فمثلا لا يوجد ضمانة لحصول المسوق على أمواله لدى المطور في الموعد المحدد ، مؤكدا إنه تم انتخاب مجلس إدارة للجمعية المصرية للتسويق العقارى مكون من 11 عضو لديهم خبرة قوية بالسوق العقارية.