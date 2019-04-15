video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية المصرية للتسويق العقارى

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:00 م
إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية المصرية للتسويق العقارى عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
 
 قال هاشم القاضي، عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى،  أنه جار إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار الجمعية والذي من المتوقع أن يتم خلال شهر بحد أقصى. 
 
وأوضح القاضى ، أن السوق العقارى مر بالعديد من التغيرات  خلال الفترة الأخيرة، أبرزها؛ تدشين عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ،  والعلمين الجديدة، مما ساهم في ظهور عدد من المستثمرين الجدد الساعين لاقتناص فرص استثمارية في هذه المدن ، مشيرا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر الدولي للتطوير العقاري، أن الشركات ركزت على استغلال المساحات للتحكم في تكلفة التنفيذ وسعر البيع، كما تغيرت فترة السداد المقدمة للعملاء والتي وصلت لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن هذا تسبب في إضافة عبء تمويلي على المطور.
 
وأضاف القاضى ، أن تنفيذ شبكة الطرق الجديدة والتي ربطت المدن الجديدة ببعضها البعض وببعض المدن القديمة ساهم في زيادة إقبال العملاء على السكن والشراء بتلك المدن الجديدة ، لافتا الى أن تحرير سعر الصرف ساهم في وجود شريحة جديدة وكبيرة من العملاء والذين لديهم فرق عملة يمكنهم من شراء وحدات عقارية متميزة وبأسعار تتناسب معهم ، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات التي يواجهها المسوق العقاري مع المطور وهو ما ستتعامل معه الجمعية المصرية للتسويق العقاري للحفاظ على حقوق المسوقين، فمثلا لا يوجد ضمانة لحصول المسوق على أمواله لدى المطور في الموعد المحدد ، مؤكدا إنه تم انتخاب مجلس إدارة للجمعية المصرية للتسويق العقارى مكون من 11 عضو لديهم خبرة قوية بالسوق العقارية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعهد الملكى لمساحى العقارات: مصر تحتل المرتبة 57 بمعايير الشفافية الدولية

فيديو..هشام طلعت مصطفى: 80% ارتفاع فى أسعار العقارات خلال 3 سنوات

رئيس شركة ماونتن فيو: 35% نمو فى الطلب على العقارات خلال العامين الماضيين

عقارات

شركات عقاريه

التسويق العقارى




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة