إنفوجراف.. الصادرات الزراعية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى عام 2018

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الطفرة غير المسبوقة التى حققتها الصادرات الزراعية المصرية فى عام 2018، معلنا ارتفاع معدل صادرات القطن بنسبة 18.9% ليصل إلى 201 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 169 مليون دولار عام 2017، فضلا عن ارتفاع معدل صادرات اليوسفى بنسبة 38.4% ليصل إلى 59.63 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 43.09 مليون دولار عام 2017، وكذلك ارتفاع معدل صادرات التمور بنسبة 254.4% ليصل إلى 31.33 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 8.84 مليون دولار عام 2017.

كما جاء فى الإنفوجراف، أن معدل صادرات الليمون قد ارتفع بنسبة 11.1% ليصل إلى 27.44 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 24.69 مليون دولار عام 2017، بجانب ارتفاع معدل صادرات البرتقال بنسبة 22.1% ليصل إلى 664.97 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 544.73 مليون دولار عام 2017، وأخيراً ارتفاع معدل صادرات الطماطم بنسبة 28.5% ليصل إلى 41.25 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 32.09 مليون دولار عام 2017.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتى من السلع والخضروات والفاكهة فى عام 2017، فقد كشف الإنفوجراف، أن نسبة الاكتفاء الذاتى من البرتقال بلغت 176.9%، والفراولة 167.9%، والفول السوداني 130.4%، والبصل 129.6%، والبطاطس 118.1%، والفاصوليا الخضراء 117.2%، والخرشوف 113.4%, والعنب 107.4%، والمانجو 105.5%، والثوم 104.3%، والطماطم 103.5%، والخيار 102.4% والموز 102.2% والفلفل الأخضر 100.9% والبازلاء 100.5%، وأخيراً البيض 100.2%.



