إعادة فتح طريق الخارجة_ الداخلة في الوادى الجديد بعد هدوء العواصف الترابية

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن مدير إدارة مرور الوادي الجديد، العميد طارق ألهم، عن فتح طريق الداخلة الخارجة أمام المركبات بعد تحسن الرؤية الأفقية بالطريق وهدوء حركة الرياح المحملة بالأتربة والتي ضربت العديد من مناطق المحافظة منذ الصباح الباكر، مما أدي الي غلق الطريق لساعتين تقريبا.

وكانت محافظة الوادي الجديد، تعرضت مساء اليوم الإثنين، لعواصف ترابية في عدد من المناطق والطرق السريعة بمراكز المحافظة، أدت إلى لتطاير الكثبان الرملية على الطرق، وانخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة والداخلية وغلق احد الطرق الرئيسية .

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، تحسبا لتقلبات الطقس المستمرة والرياح الترابية، بجانب استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة.

كما رفعت إدارة المرور والمستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، جراء الرياح التي تشهدها المحافظة منذ الصباح.

ووجهت إدارة المرور تحذيرات لقائدي المربكات المتنوعة بتوخي وإتباع إرشادات القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.