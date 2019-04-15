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الإثنين، 15 أبريل 2019 04:09 ص
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إزالة 45 ألف و404 مخالفة على نهر النيل وتحرير 50 ألف و 744 أخرى جديدة

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:00 ص
إزالة 45 ألف و404 مخالفة على نهر النيل وتحرير 50 ألف و 744 أخرى جديدة وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم إزالة 45 ألف و 404 حالة تعدى علي النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة .

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و 744 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
 


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