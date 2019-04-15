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إرهابى متورط فى النصب على الشباب بـ100 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للخارج

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:36 م
إرهابى متورط فى النصب على الشباب بـ100 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للخارج أموال-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لنصبه على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغاً من أحد الأشخاص "محدد" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية وآخر بقيام أحد الأشخاص "محدد" بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها 100 ألف جنيه، بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكيين.
 
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه (صاحب شركة استيراد وتصدير) ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، والمحبوس حالياً بمركز شرطة السنبلاوين على ذمة قضية "الانضمام إلى جماعة إرهابية".. بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (100 ألف جنيه) ، وعدم التزامه بذلك وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت استخراج المتهم من محبسه وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

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