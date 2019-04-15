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فى الفترة 2013-2031..

إرنست آند يونج: إكسبو دبى يساهم فى اقتصاد الإمارات بقيمة 122.6 مليار درهم

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:18 ص
إرنست آند يونج: إكسبو دبى يساهم فى اقتصاد الإمارات بقيمة 122.6 مليار درهم معرض اكسبو دبى- أرشيفية
رويترز
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كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن من المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 دبى بإجمالى قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) فى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2013-2031.

وقال بيان صحفى صادر عن إرنست آند يونج تلقت رويترز نسخة منه اليوم الاثنين إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامى 2013 و2031، وهو ما يساوى نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة.

وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبى 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب البيان.

وذكر ملخص تنفيذى للدراسة تلقته رويترز أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات فى البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم فى إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذى لمكتب إكسبو 2020 دبى فى البيان "يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبى يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل فى مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم بأكثر من 120 مليار درهم فى الاقتصاد بين عامى 2013 و2031".

وتابع "لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات فى عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادى لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار".

وقالت إرنست آند يونج إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذى يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتى من الاستثمارات التى يجرى تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020.

ويجمع إكسبو 2020 دبى تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.

وذكر البيان أن الدراسة وضعت فى الاعتبار الزيادات المباشرة فى النشاط الاقتصادى، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفى الشركات المشاركة فى إكسبو 2020 دبي.


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