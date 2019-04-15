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إحالة 10 أطباء تسببوا فى وفاة أم وجنينها بمستشفى "بلبيس" للمحاكمة التأديبية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:44 ص
إحالة 10 أطباء تسببوا فى وفاة أم وجنينها بمستشفى "بلبيس" للمحاكمة التأديبية النيابة الاداريه
الشرقية- فتحية الديب
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قررت النيابة الإدارية ببلبيس، برئاسة المستشار شريف صفوت، رئيس النيابة الإدارية، وتحقيقات ياسر زغلول، وكيل النيابة الإدارية بالشرقية، إحالة 10 أطباء بمستشفى "بلبيس" المركزي، للمحاكمة التأديبية، في القضية رقم 683 لسنة 2018.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ورود شكوى من المواطن "عصام عبدالعزيز" يوم 5 مايو الماضي، تفيد بوفاة زوجته "دعاء عطية أحمد سليم" أثناء إجرائها عملية ولادة داخل مستشفى "بلبيس" المركزى.
 
تبين أن الزوجة حضرت إلى المستشفى وتمت مناظرتها بواسطة طبيب مقيم بالمستشفى، والذى كان يريد إعطائها فرصة للولادة الطبيعية، إلا أن الحالة تعثرت، وبالاستعانة بنائب مدير المستشفى واستشارى القسم، أوصى بدخولها العمليات، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما لم يقم طبيب العناية بعمل أى إنعاش قلبى رئوى للحالة، رغم عمل سونار سريع ثبت من خلاله أن الطفل توفى والرحم انفجر.
 
وتبين مسئولية كلًا من الأطباء: "محمد ص م ر س" طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، و"نجوى إ ع ي" أخصائية بالقسم، و"ريم م أ ال" أخصائية، و"منيرة أ م ح" أخصائية، و"أحمد م أ ال" مساعد أخصائي، و"عادل ح م ال" رئيس القسم، و"سامي ع ح ال" أخصائي تخدير، و"جمال أ ب ب" رئيس قسم الجراحة العامة، و"فريدة ع أ ع" فنية تخدير، و"ناهد م ر م" ممرضة، وتسببوا بإهمالهم وعدم القيام بواجبهم الوظيفى فى تدهور حالة الزوجة، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
 
 

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