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إحالة مسئول الأمن بـ"تعليم الأقصر" للتحقيق لإتهامه بتزوير أوراق 14 موظفًا

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:34 ص
إحالة مسئول الأمن بـ"تعليم الأقصر" للتحقيق لإتهامه بتزوير أوراق 14 موظفًا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قرر عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وقف مسئول الأمن بإدارة الأقصر التعليمية 3 شهور وإحالته للتحقيق، وذلك عقب توجيه إتهامات له بتزوير أوراق 14 رجل أمن وعدم وجود أية بيانات وظيفية لهم بالإدارة بالمخالفة للقانون، وجارى التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة لإتخاذ القرار اللازم.

البداية كانت بإكتشاف رجال مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قيام "ع.م.ع" مسئول الأمن بإدارة الأقصر التعليمية، بصرف مبالغ مالية لـ14 موظف بالأمن دون وجود أية بيانات وظيفية لهم وذلك بالمخالفة للقانون، وتم عمل مذكرة وبعرضها علي رجال الموارد البشرية بالمحافظة تبين عدم أحقيتهم فى صرف الأموال لعدم وجود أوراق لهم، وتقرر إحالته للتحقيق بمعرفة رجال النيابة العامة ووقفه عن العمل 3 شهور.

 


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