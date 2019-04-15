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أوقاف الإسكندرية: تدريب 150 من الأئمة على دروس شهر رمضان

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:00 ص
أوقاف الإسكندرية: تدريب 150 من الأئمة على دروس شهر رمضان وزير الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية تبدأ فى تدريب 150 إماما، اليوم الاثنين، فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التدريب بناء على تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتدريب الأئمة على الدروس التى سيتم إلقاؤها خلال شهر رمضان فى أمور فقه الصيام وغيرها من الدروس المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنهت استعدادتها لشهر رمضان المبارك بتنظيم  49 ملتقى فكريا بالمساجد الكبرى على مستوى الإدارات الفرعية .


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