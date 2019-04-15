أنور قرقاش يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية ..ماذا قال؟

كتب محمد رضا

علق وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، مبديًا حزنه على فقد هذا المعلم المقدس الهام فى تاريخ البشرية.

وقال الدكتور أنور قرقاش، "حزين جدًا للنيران الرهيبة التى تدمر كاتدرائية نوتردام العظيمة، معلم مقدس مهم لفرنسا وخارجها، كارثة رهيبة لرؤية هذا".



تدوينة أنور قرقاش

يذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتعلا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران

فيما قالت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية للسيطرة على الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر، إنه يجرى إخلاء المنطقة، كما قال شهود لوكالة رويترز، أن برج كاتدرائية نوتردام انهار جراء الحريق الذى اندلع بها، اليوم الاثنين.

فيما ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.