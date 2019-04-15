أمطار غزيرة غرب الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

الاسكندرية - جاكلين منير

شهد غرب الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والأمطار، ومتابعه أعمال كسح وشفط تجمعات المياه ببرج العرب.