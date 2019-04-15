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أمطار غزيرة غرب الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:36 م
أمطار غزيرة غرب الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة هطول الأمطار الغزيرة
الاسكندرية - جاكلين منير
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شهد غرب الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والأمطار، ومتابعه أعمال كسح وشفط تجمعات المياه ببرج العرب.

حيث قام مركز ومدينة برج العرب تحت إشراف وتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار ببرج العرب.
 
وقام مشرف قطاع برج العرب اليوم الأثنين، بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياة الامطار بميدان صينية برج العرب القديم وشارع جمال عبد الناصر وحسن علام وذلك بالسيارات الخاصة بالمركز .
 
ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالاستعداد التام لمواجه النوات والأمطار والتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه حفاظا على حياة المواطنين وتيسيرا لحركة المرور.
 
 
 
 
 
 

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