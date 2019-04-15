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أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من طقس غير مستقر

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:47 ص
أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من طقس غير مستقر أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد بطقس غير مستقر على أغلب الأنحاء بانخفاض درجات الحرارة وأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية. 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

 


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