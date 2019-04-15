أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15أبريل 2019، فى مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 622 جنيها للجرام فى سوق الصاغة.

تراجع أسعار الذهب اليوم، جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا، من 1292 دولار إلى 1288 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 سجل اليوم 710.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 533.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4976 جنيها

أوقية الذهب 1288 دولار .

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وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.