أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث كنيسة مارمينا".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالدعوى .

1 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الجنايات التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى الدعوى.

3 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين بالقضية.

4 ـ الرقم "9"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعزى وكان آخرها جلسة 14 أبريل الجارى.

5 ـ الرقم "10" ويشير عدد المجنى عليهم الذين قتلهم المتهم الأول فى الأحداث.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.