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أحمد أبو الغيط يبدأ زيارة عمل هامة إلى روسيا يلتقى خلالها وزير الخارجية

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:37 م
أحمد أبو الغيط يبدأ زيارة عمل هامة إلى روسيا يلتقى خلالها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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غادر القاهرة بعد ظهر اليوم، الاثنين، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك في زيارة تشهد مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الروسي، إضافة لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف".

 

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن انعقاد اجتماع هذا المنتدى يأتي في إطار السعي لتدعيم الحوار وعلاقات التعاون بين الجامعة العربية والشركاء الدوليين ذوي الثقل، أخذًا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماعات منتدى التعاون العربي الروسي كانت قد بدأت في عام 2013 مع انعقاد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري بموسكو، ثم تطور عمل المنتدى على مدار السنوات الأخيرة ليصبح منصة هامة للحوار بين الجانبين، خاصة في ظل الدور الهام الذي لعبه في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي شهدت نمواً كبيراً ومتواصلاً بينهما، وهو ما تجسد في الزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي الروسي من 8 مليار دولار في عام 2009 مروراً بـ 14 مليار دولار مع اطلاق الدورة الأولى للمنتدى في عام 2013 ووصولاً إلى 21.7 مليار دولار في عام 2018.

 

وأوضح عفيفي أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع استعراض مسار تنفيذ النتائج التي تم اقرارها خلال الدورة الماضية التي عقدت في أبو ظبي في عام 2017، مع تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية العمل على تكثيف الحوار بين الطرفين سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في مناطق النزاعات المسلحة بالدول العربية، وملفي مكافحة الإرهاب وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يختتم الاجتماع باعتماد وثيقتين هامتين هما البيان الختامي للدورة الخامسة للمنتدى العربي الروسي، وخطة العمل للفترة 2019-2021

 


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