3 أسباب تسقط حضانة الأطفال عن الأم.. تعرف عليها

كتب أحمد الجعفرى

للأم الحق فى حضانة أطفالها حتى يبلغوا السن القانونى، ولكن هناك أسبابا أخرى من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط حضانة الصغير عن الأم.

يقول علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، إن هناك 3 أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، وتلك الأسباب هى زواجها من أجنبى عن الصغار، أو إصابتها بمرض عقلى خطير مما يسبب ضررا على الأطفال، أو حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ترتيب الحضانة وفقًا للقانون، أولًا الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، فإذا وقع سبب مما يستوجب سقوط الحضانة عن الأم فتتوجه الحضانة إلى أم الأم، وإذا كانت متوفية فتتوجه إلى أم الأب.