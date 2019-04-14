video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

3 أسباب تسقط حضانة الأطفال عن الأم.. تعرف عليها

الأحد، 14 أبريل 2019 01:00 ص
3 أسباب تسقط حضانة الأطفال عن الأم.. تعرف عليها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

للأم الحق فى حضانة أطفالها حتى يبلغوا السن القانونى، ولكن هناك أسبابا أخرى من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط حضانة الصغير عن الأم.

يقول علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، إن هناك 3 أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، وتلك الأسباب هى زواجها من أجنبى عن الصغار، أو إصابتها بمرض عقلى خطير مما يسبب ضررا على الأطفال، أو حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ترتيب الحضانة وفقًا للقانون، أولًا الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، فإذا وقع سبب مما يستوجب سقوط الحضانة عن الأم فتتوجه الحضانة إلى أم الأم، وإذا كانت متوفية فتتوجه إلى أم الأب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"علشان تلاقى حضانة لطفلك".. 10 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات جديدة

شيخ الأزهر: شريعة الإسلام تقضى للأم المسيحية أو اليهودية بحضانة طفلها المسلم

اخبار الحوادث

حوادث

حضانة الصغير

خلافات زوجية

حضانة الاطفال

سقوط حضانة الطفل




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة