18 حدثا ينتظرها مساهمو شركات البورصة خلال الأسبوع الجارى

ينتظر المساهمون بشركات البورصة المصرية، 18 حدثا خلال الأسبوع الجارى بين اجتماعات مجلس إدارة وجمعيات عامة عادية وغير عادية وتوزيعات أرباح نقدية.

ويبدأ الأسبوع يوم الأحد، باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الأقطان لمناقشة تعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة والخاصة بمجلس الإدارة ليتضمن التصويت التراكمى والتمثيل النسبى، وينتهى الحق فى توزيع كوبون بنك التعمير والإسكان بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وكوبون برايم القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 0.30 جنيه للسهم، وبنك فيصل الإسلامى مصر بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار، ونحو 1.433 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه.

ويوم الاثنين يشهد العديد من الأحداث أبرزها اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة للنظر فى توزيعات الأرباح عن عام 2018، ومناقشة المواد 6 و7 و21 و26 من النظام الأساسى للشركة، كما تعقد شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة توزيعات الأرباح عن عام 2018، ومناقشة زيادة رأس المال وتعديل المواد 6-7-21-23-24-26-40 من النظام الأساسى للشركة، كما تعقد شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن جمعية عامة عادية.

وفى نفس اليوم يبدأ تاريخ أحقية فى الحصول على التوزيعات النقدية لبنك كريدى أجريكول، والقسط الأول من شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بواقع 20 قرشاً للسهم، وينتهى الحق فى كوبون شركة إيديتا للصناعات الغذائية بواقع 0.208 جنيه للسهم، وشركة يوتوبيا للاستثمار العقارى بواقع 0.50 جنيه للسهم.

ومنتصف الأسبوع تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتى الحفر الوطنية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضى، والقوائم المالية، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة، تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصه، ومناقشة تعديل المواد 21-43-46-47 من النظام الأساسى للشركة، والثانية لشركة أسمنت سيناء لمناقشة التصديق عل القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام الماضى، وإخلاء طرف أعضاء المجلس، كما ستناقش إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى، والموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع أحد المساهمين.

ويوم الأربعاء، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد للنطر فى توزيع سهم مجانى لكل سهمين تمويلاً من الاحتياطيات، تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسى للشركة، وتعقد الجمعية العامة العادية لشركة العامة لصناعة الورق-راكتا لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى المقبل 2019-2020، وينتهى الحق فى توزيع كوبون المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بواقع 0.600 دولار للسهم، وكوبون دلتا للطباعة والتغليف بقيمة جنيه للسهم، فيما يبدأ صرف كوبونات برايم القابضة، بنك فيصل الإسلامى المصرى، بنك التعمير والإسكان.

وفى اليوم الأخير، تعقد شركتى الصعيد العامة للمقاولات، العبوات الطبية الجمعية العامة العادية وغير العادية، إذ تناقش الأولى النظر فى توزيعات أرباح 2018، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسى للشركة، والثانية للتصديق على تقرير مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسى للشركة، وفى نفس اليوم يبدأ توزيع الأرباح النقدية لبنك كريدى أجريكول مصر، ايديتا للصناعات الغذائية، يوتوبيا للاستثمار العقارى.