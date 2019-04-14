12 مايو.. النطق بالحكم لزيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ لزيادة مبلغ النفقة الشهرية، لجلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئنافا على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا حيث إن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 ألف إلى 600 ألف جنيه شهريا وذلك حسب تحريات المباحث.