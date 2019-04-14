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وزير بريطانى: المحادثات مع حزب العمال بشأن "بريكست" ستستمر

الأحد، 14 أبريل 2019 01:18 م
وزير بريطانى: المحادثات مع حزب العمال بشأن "بريكست" ستستمر بريكست
رويترز
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قال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء فى بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الأحد إن محادثات الحكومة مع حزب العمال المعارض بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى ستستمر لكن "أمدها لن يطول" لشهور.

وأضاف "لن يطول أمدها لشهور وستستمر حتما هذا الأسبوع. لا أعتقد أنه يمكن السماح بإطالة أمد هذه المسألة أكثر من ذلك. أعتقد أن الناس يريدون من الساسة التعامل مع هذا الأمر".

وأشار إلى أن الاجتماعات التى ستعقد هذا الأسبوع ستتناول موضوعات مختلفة وسيقودها وزراء معنيون وشخصيات من حزب العمال.

ومن القضايا المركزية فى المحادثات ما إذا كانت الحكومة مستعدة لتقديم بعض التنازلات لحزب العمال بخصوص اتحاد جمركى فى المستقبل مع الاتحاد الأوروبى وهو ما يعارضه الوزراء لكنه ركيزة مهمة فى مقترح حزب العمال بخصوص الخروج من التكتل.

وقال ليدينجتون "إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون هناك حاجة لحلحلة موقفى الطرفين".

 

 

 


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