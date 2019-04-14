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وزير المالية من واشنطن : أهمية الالتزام السياسى بتوفير تغطية صحية شاملة لضمان وصولها لجميع المواطنين فى العالم

الأحد، 14 أبريل 2019 10:40 ص
وزير المالية من واشنطن : أهمية الالتزام السياسى بتوفير تغطية صحية شاملة لضمان وصولها لجميع المواطنين فى العالم محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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مصر رئيس الاتحاد الافريقي ستقدم كل الدعم للقارة خاصة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي

 

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى منتدى رفيع المستوى نظم علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الامريكية واشنطن، وذلك تحت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة.. تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر" وشارك في المنتدي ايضا نائب رئيس البنك الدولى ونائب رئيس منظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء مالية الدول الاعضاء بصندوق النقد الدولي وممثلين عن دول مصر واليابان وكينيا ونيجيريا واوكرانيا وغانا وسيرلانكا واندونيسيا.

 

واكد الدكتور محمد معيط اهمية تبني دول العالم لنظم التغطية الصحية الشاملة  والعمل علي توفير التمويل المناسب لها وزيادة كفاءة الانفاق على تلك النظم لافتا الي انه ناقش مع نظرائه من وزراء المالية ورؤساء الوفود المشاركة بالمنتدي الخطوات التى نفذتها مصر حتي الان في مجال التأمين الصحي الشامل، والخطوات القادمة فيما يتعلق بهذا الملف والاثار المترتبة على تبني هذه المنظومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى.

 

واكد وزير المالية اهمية الالتزام السياسى بتوفير تغطية صحية شاملة على الصعيد الدولى للتأكد من وصول الخدمة لجميع المواطنين فى شتى انحاء العالم لما له من مردود اجتماعى واقتصادى على المجتمعات الدولية المختلفة.

 

واستعرض وزير المالية امام المشاركين بالمنتدى الاطار العام لمنظومة التأمين الصحى الجديد فى مصر والهيكل المالى للمنظومة مؤكدا التزام مصر بتحقيق تغطية شاملة للمجتمع المصري باعتبارها احد الاهداف الرئيسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030 وايضا باعتبارها استحقاق دستورى ولها دور مهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

 

واشاد الوزير بدعم القيادة السياسية لمصر لجهود توفير الموارد المالية والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي الصحي الشامل وتحقيق التغطية الشاملة للمجتمع المصرى.

وأكد التزام مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي لتقديم كل الدعم لمختلف الدول الافريقية خاصة في ملف التغطية الصحية الي جانب طرح مبادرات للاستفادة من التجربة المصرية في القضاء علي فيروس سي، واخرها مبادرة الرئيس بتوفير العلاج من فيروس سي لمليون مواطن أفريقى.


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