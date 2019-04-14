وزير الرى يفتتح الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة اليوم

يفتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الأحد ورشة العمل التحضيريه الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقد فى النصف الثانى من أكتوبر المقبل تحت عنوان " الاستجابة لندرة المياه " والتى تهدف فاعلياته إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، وتهدف أنشطته إلى ترجمة الرؤي والتوصيات التى تم وضعها خلال الأسبوع الماضى إلى إجراءات وخطط تنفيذية عملية لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه، والتأكيد على نقل المعرفة وكيفيه الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات.

تناول الورشة التى يشارك فيها إيفان ساركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، حيث يتناول فى كلمته دور الاتحاد في دعم قطاع المياه بمصر، وأفاق تعزيز هذا التعاون لدعم التنمية فى مصر، وكذلك المدير الإقليمى لمنظمة "الفاو "، وعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين المعنيين بشاكايات المياه ،الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل القائمين عن تنظيم فاعليات الأسبوع، ودور شركاء التنمية من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وممثل مجلس وزراء المياه الإفريقى عن شمال إفريقيا وحجم مساهماتها فى نجاح الفعاليات التى تستمر في الفترة من (20-24) أكتوبر 2019، وكذلك مشاركات الوزراء المعنيين بقضايا المياه والبيئة والزراعة فى الفعاليات مما يسهم فى إثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم فى هذا الحدث الهام.

ومن المتوقع أن يعلن سفير الاتحاد الاوروبى خلال الورشة عن أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامجاً هاماً لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى وتعزيزالإدارة المستدامة لقطاع المياه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمشرف علي الإعداد للأسبوع أنه تم تحديد محاور الأسبوع وتتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهه ندرة المياه، وكذلك محورالحد من اثار التغيرات المناخيه واستراتيجياتالتكيف،واستخدام الموارد المائيه غير التقليديه في ظل ظروف ندرة المياه، لافتا الي انه تقرر عقد الاجتماع الثاني لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا ضمن الفاعلياتلمتابعه تنفيذ ، ما تم الاتفاق عليه،وزيادة عضوية الشباب الافارقه ليكون لهم دورا فعالا في التعاطي مع قضايا المياه بالقارة....

ووضحت مقرر الأسبوع أن الورشة التحضيرية سوف تتناول عدد المشاركين دوليا وإقليميا من كافة المنظمات المعنية بقضايا المياه، حيث من المتوقع أن يشارك أعضاء المجلس العالمي للمياه في الفاعليات لبحث آليات دعم أنشطة الأسبوع والاستفادة من الخبرات الإقليمية العربية والإفريقيه لمواجهه التحديات المائية التى تواجههم ،بالاضافةالي مشاركة عدد كبير وزراء المياه والبيئه بالدول الافريقيه في جلسات الاسبوع المتنوعه ، كما يتم بحث إمكانية عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة على هامش الفاعليات لبحث أوجه الاستفادة من محاور الأسبوع بما يخدم خطوات دول القارة لتحقيقي أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد أطلق فى مارس الماضي مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (EU Water STARS) مع وزارة الموارد المائية والري بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية في مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا، وسيساعد هذا المشروع الوزارة علىتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائي وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.