وزير الرى يشارك باجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه فى هولندا

كتبت أسماء نصار

يغادر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى القاهرة مساء غدا الإثنين، متجها إلى العاصمة الهولندية "امستردام" للمشاركة فى اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، المقرر عقده خلال الأسبوع الحالى وذلك فى إطار التعاون بين الحكومتين منذ عام 1976 فى مجال المياه.

والتقى وزير الرى الأسبوع الماضى مع فريق عمل من الخبراء الهولنديين وممثلى الخارجية الهولندية وسفارتها بالقاهرة، بعد انتهاء مهمته التى استمرت 12 يوما قام خلالها بزيارة عدد من مشروعات نظم الرى الحديث بمحافظتى المنوفية والأقصر، وعقد عدد من الاجتماعات مع وزيري الرى، و الزراعة، والوزارات المعنية وشركاءالتنمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتحديد أولويات الحكومة فى مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى فى ضوء الندرة المتزايدة للمياه وكيفية العمل على تحقيقها من خلال برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية، والذى يأتى فى إطار الإعداد لعودة برنامج التعاون الفني مع الحكومة الهولندية بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات، ﻻفتاً إلى أن اجتماع هولندا يعقد برئاسته وبحضور وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، والأعضاء من كلا الجانبين.

وأوضح عبد العاطى، أن المجلس أسس عام 1976 ويعمل على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه في قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف أن المجلس يضم فى عضويته أعضاء من وزارتى الرى، والزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الجانب المصرى، بينما يضم من الجانبالهولندى أعضاء من وزارة البنية التحتية والمياه ووزارة الخارجية والشراكة الهولندية للمياه.