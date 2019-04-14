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وزير الخارجية: بحثت مع وزير خارجية بولندا تطورات الأوضاع فى ليبيا والسودان

الأحد، 14 أبريل 2019 02:06 م
وزير الخارجية: بحثت مع وزير خارجية بولندا تطورات الأوضاع فى ليبيا والسودان سامح شكرى ووزير خارجية بولندا
كتب أحمد جمعة
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رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بنظيره البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش خلال زيارته الأولى لمصر، مؤكدا أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها ملف القضية الفلسطينية والأوضاع فى السودان وليبيا وسوريا واليمن.
 
وأكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى أنه تم التباحث حول ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى المنطقة، مشيرا إلى أن البلدان ستستمران فى التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدا أن هناك توجه لإقامة منطقة صناعية بولندية فى محور قناة السويس، موضحا أن مصر تتطلع للتنسيق والتشاور مع بولندا خلال الفترة المقبلة.
 
 
 

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