وزير الخارجية العراقى يشارك فى اجتماع رباعى بالأردن

بغداد (أ ش أ)

شارك وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم فى اجتماع رباعى اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان ضم الأردن واليونان وقبرص، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بينهم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان الأربعة، وتحقيق التكامل فى مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الإقليمية بما يرتقى بمستوى اقتصادات هذه الدول ".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن هذا الاجتماع يتسق مع تطلـع الحكومة العراقـية للتحول إلى مركز إقليمى للاستثمار، تتلاقى فيه القوى الاقتصادية الإقليمية، فى ضوء ما يمتلكه من مقـومات استثمارية وتجارية، وفرص واعدة كبيرة.

ويهدف الاجتماع إلى بلورة آلـيات من شأنها النهوض بمستوى التبادل التجارى، وتسهيل انتقال السلع والخدمات، ورؤوس الأموال الاستثمارية بين البلدان، ويعمل على إحداث نجاحات فى المصالح البينية بما يقوى عوامل التضامن، ويضع لبنة جديدة فى طريق التكامل الاقتصادى".

يذكر أن وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم قد توجه أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، برفقته رئيس هيئة الاستثمار سامى رؤوف الأعرجى للمشاركة بالاجتماع الرباعى على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث آليات الاستثمارات الجديدة التجارية، والسياحية.