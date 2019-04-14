وزير التعليم العالى يوجه بوضع خطة تسويقية للأنشطة الرياضية بالجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد صبحى حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد الغفار، أكد فى بداية الاجتماع على أهمية برامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية وتطويرها ورفع مستواها؛ لما لها من دور مهم وإيجابى فى تأهيل الطلاب وإعدادهم، مشيرًا إلى أن المجتمع فى حاجة إلى تخريج شباب متميز فى كافة المجالات، مضيفًا إلى أنه لا ينبغى أن تقتصر هذه الأنشطة على الطلاب المصريين، بل يجب أن تشمل أيضا جميع الطلاب الوافدين، خاصًة طلاب دول حوض النيل، وذلك فى إطار سعى مصر لاستعادة مكانتها الإفريقية فى كافة المجالات، ومن بينها المجالات الرياضية الجامعية.

وخلال الاجتماع اطمأن الوزير على سير الأنشطة الرياضية داخل الجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان، مطالبًا بمزيد من الأنشطة الرياضية فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام باللياقة البدانية والصحية لطلاب الجامعات؛ لتنمية مهاراتهم البدنية؛ بهدف نشرمفاهيم الثقافة الرياضية التى تدعم أخلاقيات وقيم المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتنمية مهارات الطلاب فى المجال الرياضى، والتى تساهم بشكل إيجابى فى تكوين شخصية الطلاب وتأهيليهم وتساعدهم على ممارسة هواياتهم وبناء لياقتهم، وتحقيق التواصل بين طلاب كليات الجامعة.

ووجه وزير التعليم العالى، الاتحاد بضرورة إعداد خطة تسويقية متكاملة لتسليط الضوء على الأنشطة الرياضة التى تتم داخل الجامعات، بهدف نشر الوعى التثقيفى الرياضى داخل المجتمع.

وعلى هامش الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير حول قيام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات بتنظيم الدورة الرياضية "بطولة وطن" لقطاعات الجامعات (الحكومية والخاصة،) لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوى للطلاب المصريين والوافدين؛ بهدف زيادة الوعى بأهمية الرياضة وبمشاركة أكبر عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية، حيث تقام البطولة على النحو التالي:

- المرحلة الأولي: بمشاركة 12 ألف طالب وطالبه.

- المرحلة الثانية: بمشاركة 800 طالب وطالبه.

- المرحلة الثالثة: بمشارك 300 طالب وطالبة.

كما سيقام على هامش البطولة الأنشطة الموازية للترفيه ومشاركة الجماهير من طلبة وطالبات الجامعات الحاضرين لمسابقات الدورة.

أحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بالتعاون مع الاتحاد الرياضى فى تنظيم سباق الطريق القمى على مستوى الجامعات المصرية، وذلك يوم 15 أبريل الجارى.

كما أحيط المجلس بالمؤتمر العلمى الدولى الأول "التربية البدنية والرياضية من الكفاية إلى الكفاءة"، والذى تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 17-18أبريل الجارى، ووافق المجلس على اقتراح الاتحاد الإفريقى باستضافة مصر أولمبياد الجامعات 2025.